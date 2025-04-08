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В Таганроге заменили 77 окон из 196 поврежденных беспилотником

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В Таганроге завершены работы по замене 77 из 196 окон, поврежденных в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Как стало известно, в доме под номером 147 на улице Ленина смонтировано девять новых окон. На улице Л. Чайкиной, в доме № 57 заменены 63 оконных конструкции. В частном секторе на улице М. Горького восстановлено пять окон.

Помимо этого, повреждения зафиксированы по адресу: улица Инициативная, 78, а также в семи частных домовладениях. По заявлению руководителя города, эти объекты также включены в приоритетный список на восстановление.

Напомним, что в ночь на 1 апреля в Таганроге в результате инцидента с дроном пострадали три многоэтажных дома и семь частных жилых строений. Ремонтные работы стартовали в пятницу, 4 апреля, и продолжаются до сих пор.
Фото: Телеграм-канал Светланы Камбуловой
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