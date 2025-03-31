В Ростове заменили окна в 112 квартирах, поврежденных после атаки дронов

Фото: Телеграм-канал Александра Скрябина

Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что во всех квартирах Первомайского района, пострадавших от атаки беспилотника, завершена замена окон.По словам главы города, на данный момент окна установлены во всех 112 поврежденных квартирах. В еще одной квартире работы будут проведены позднее, когда владелец вернется в Ростов.Также было отмечено, что компенсации выплачены 204 пострадавшим гражданам, а 22 заявления находятся в процессе обработки.