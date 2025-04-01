В Таганроге на улице Лизы Чайкиной объявлен режим ЧС из-за атаки БПЛА

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В Таганроге на улице Лизы Чайкиной объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.По словам главы, режим ЧС вступил в силу с 23:15. Муниципальная комиссия приступит к оценке ущерба и обследованию территории утром следующего дня.Сообщается, что дом не был отключен от инженерных коммуникаций. Специалисты отмечают, что несущие конструкции здания не получили повреждений.После завершения проверки многоквартирного дома саперами жильцам будет разрешено вернуться в свои квартиры.Напомним, что два многоквартирных дома, расположенные на улице Лизы Чайкиной в Таганроге, получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата.