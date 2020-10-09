В Таганроге вынесли приговор депутату Гордумы Игорю Анищенко

Таганрогский городской суд вынес приговор депутату городской думы Игорю Анищенко. Решение по делу народного избранника вынесли 13 октября.По данным собственного источника Rostov.ru, депутат обвинялся по статье УК РФ 160 «Присвоение или растрата в особо крупном размере».- Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима, - добавил источник. - Помимо этого он должен выплатить процессуальные издержки в размере 30 тысяч рублей.Анищенко взяли под стражу прямо в здании суда. Однако сторона защиты может обжаловать приговор в течение 10 дней.Анищенко был избран депутатом 8 сентября 2019 года по одномандатному избирательному округу №9. Был депутатом Городской Думы V-VII созывов и председателем фракции «Справедливая Россия» в Гордуме.Помимо общественной деятельности, является директором по производству ООО «Топливно-энергетическая компания».