В Ростове оставили без изменений приговор экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому



Ростовский областной суд оставил без изменений приговор экс-депутату Государственной думы Вадиму Варшавскому. Решение было принято 2 марта, пишет издание «Право.ru».



В декабре прошлого года Ленинский районный суд признал Варшавского виновным в неуплате налогов. По данным суда, на посту гендиректора «Ростовского электрометаллургического завода» в 2014 по 2015 годы он вносил в налоговую декларацию ложные данным. Таким образом, он не выплатил налоги на сумму 490 миллионов рублей. За данное преступление экс-депутату назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии.



Защита осужденного подала апелляционную жалобу. Однако в Ростовском областном суде решение оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу.