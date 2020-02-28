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В Ростове оставили без изменений приговор экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому

В Ростове оставили без изменений приговор экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор экс-депутату Государственной думы Вадиму Варшавскому. Решение было принято 2 марта, пишет издание «Право.ru».

В декабре прошлого года Ленинский районный суд признал Варшавского виновным в неуплате налогов. По данным суда, на посту гендиректора «Ростовского электрометаллургического завода» в 2014 по 2015 годы он вносил в налоговую декларацию ложные данным. Таким образом, он не выплатил налоги на сумму 490 миллионов рублей. За данное преступление экс-депутату назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии.

Защита осужденного подала апелляционную жалобу. Однако в Ростовском областном суде решение оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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