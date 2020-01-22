На Дону вынесли приговор сбежавшему из колонии мужчине



В Ростовской области вынесли приговор мужчине, сбежавшему из колонии. Новочеркасский городской суд вынес решение Александру Гроссу, которого обвиняли по статье «Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание».



Как известно, Гросса осудили на 17 лет за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Его перевели в колонию-поселение, откуда он должен был выйти в 2020 году. Однако мужчина сбежал.



В одном из лесов в Заветинском районе его нашли и передали полиции. Суд признал беглого осужденного виновным. Его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.



Александр Гросс будет отбывать наказание в колонии строгого режима.