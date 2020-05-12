В Таганроге врач заразился коронавирусом, забыв надеть фильтр

Главный врач больницы скорой помощи Таганрога рассказал, что один из сотрудников заразился коронавирусной инфекцией. Об этом Дмитрий Сафонов сообщил 15 мая во время брифинга.Женщина-врач работала в отделении, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Она, надев защитный костюм, вошла в палату к 26-летней пациентке и вскоре обнаружила, что забыла пристегнуть фильтр к шлему. Она сразу рассказала об этом руководству, и медика отправили домой, на самоизоляцию, предварительно взяв анализы. Через два дня диагноз «коронавирус» подтвердился.Несмотря на то, что большая часть средств индивидуальной защиты были на неё одеты, вирус всё равно нашёл лазейку. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, она находится дома и сама следит за состоянием своего здоровья. Главврач отметил, что в случае, если состояние ухудшится, её положат в таганрогский госпиталь.