Реаниматолог ростовской области клинической больницы заразился коронавирусом

У сотрудника ростовской областной клинической больницы № 2 подтвердили COVID-19. Такую информацию подтвердили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.Инфекцию выявили у врача-реаниматолога. Специалисты уже определили круг людей, которые контактировали с ним. Их всех отправили на самоизоляцию. Всех обследовали на коронавирус. Если кто-то из контактных почувствует себя плохо, его сразу поместят в госпиталь.В помещениях провели дезинфекцию. За состоянием здоровья пациентов и медиков следят специалисты.Стоит отметить, что реаниматолог клинической больницы – далеко не единственный медик в Ростовской области, который заболел COVID-19. К сожалению, часто случается, что в медицинские учреждения приходят пациенты с коронавирусом, вызывая вспышку заболевания среди персонала.