В Таганроге обезвредили обломки БПЛА со взрывчатым веществом

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В Таганроге обезвредили обломки беспилотников со взрывчатым веществом. Об этом 2 апреля сообщила глава города Светлана Камбулова.Части летательных аппаратов обнаружили на улицах Лизы Чайкиной, Ленина, в переулке 1-м Новом, а также в районе железнодорожного переезда на улице Химической. Сотрудники спецслужб отработали по каждому адресу.- Комиссия приступила к работе на всех объектах. Специалисты оценят причиненный ущерб, - заявила Светлана Камбулова. - После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и оказанию помощи в восстановлении имущества.Напомним, что в ночь на 2 апреля силами ПВО были уничтожены четыре беспилотника в Ростовской области.