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Объявлен отбой беспилотной опасности в Таганроге

Объявлен отбой беспилотной опасности в Таганроге
Глава города Таганрога Светлана Камбулова объявила отбой беспилотной опасности в городе. Угроза атаки БПЛА началась вечером 1 января.

В период опасности Светлана Камбулова попросила горожан сохранять спокойствие и следить за оповещениями. Только 2 января в 06:00 угроза атаки беспилотными летательными аппаратами была отменена.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, за вечер 1 января были уничтожены семь беспилотников, два из них были сбиты в районе Таганрога.
Фото: DonDay
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