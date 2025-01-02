Объявлен отбой беспилотной опасности в Таганроге

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Глава города Таганрога Светлана Камбулова объявила отбой беспилотной опасности в городе. Угроза атаки БПЛА началась вечером 1 января.В период опасности Светлана Камбулова попросила горожан сохранять спокойствие и следить за оповещениями. Только 2 января в 06:00 угроза атаки беспилотными летательными аппаратами была отменена.Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, за вечер 1 января были уничтожены семь беспилотников, два из них были сбиты в районе Таганрога.