Реставрация мозаичного панно «В. И. Ленин» в Таганроге: начался тендер на проектные работы

Фото: Яндекс.Карты

В Таганроге готовится масштабная реставрация мозаичного панно «В. И. Ленин», расположенного у проходной завода «Прибой». Объект, пострадавший от сильного урагана в ноябре 2023 года, будет восстановлен в полном объеме. На данный момент проводится тендер на разработку проектной документации для будущих работ.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте государственных закупок, заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры». Стоимость проектных работ, уже прошедших экспертизу, составляет 9,6 миллиона рублей. Финансирование восстановления будет осуществляться из городского бюджета.Предложения от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 марта, а уже на следующий день, 13 марта, будет объявлен победитель тендера. Задача подрядчика — разработать детальную проектную документацию на капитальный ремонт панно.Согласно условиям закупки, полное восстановление мозаичного панно «Ленин» должно быть завершено к концу октября текущего года. Проект предусматривает демонтаж оставшихся элементов, вывоз мусора, обустройство нового фундамента и монтаж каркаса. На каркасе будут установлены 11 железобетонных панелей, на которых воссоздадут изображение В. И. Ленина. Облицовка обновленного памятника предполагается гранитными плитами.Напомним, что мозаичное панно «В. И. Ленин» было разрушено в результате стихийного бедствия в ноябре 2023 года. Земельный участок, на котором находится панно, ранее был передан МКУ «Благоустройство» для создания общественного пространства.