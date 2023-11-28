В Таганроге из-за сгона воды на берег выбросило десятки змей

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В Таганроге из-за понижения уровня воды на берег выбросило десятки змей. Кадры в соцсетях опубликовали местные жители 28 ноября.Накануне в Таганроге был сильный шторм. Порывы воздушных масс достигли 30 метров в секунду. Ветер стал причиной паводка. Сотни улиц в приморском городе оказались затоплены. Под толщей воды оказалась набережная, а также жилые дома.Уже спустя сутки уровень воды заметно снизился. Из-за этого морские ужи оказались выброшены к берегу. На снимках видно, как змеи заполонили прибрежную территорию.В комментариях пользователей напугало нашествие ужей. Однако бояться их не стоит. Водяной уж не агрессивен, при виде человека он старается скрыться в воде. Укусы крайне редки и для человека они почти не представляет никакой опасности.