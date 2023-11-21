В реке Дон из-за сильного ветра снизился уровень воды

Фото: Ростов ру.

Из-за непогоды в реке Дон снизился уровень воды. Информацию об этом сообщает Ростовской дидрометцентр 21 ноября.Последние несколько суток в донском регионе бушует сильный ветер. Порывы достигают 20-22 метров в секунду. Неблагоприятная погода привела к сгону воды в устье Дона. На участке Аксай-Азов уровень воды находился на 18-62 сантиметра ниже неблагоприятных отметок.В ближайшие сутки не прогнозируются неблагоприятные условия, несмотря на понижение уровня воды в Дону.