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В реке Дон из-за сильного ветра снизился уровень воды

В реке Дон из-за сильного ветра снизился уровень воды
Из-за непогоды в реке Дон снизился уровень воды. Информацию об этом сообщает Ростовской дидрометцентр 21 ноября.

Последние несколько суток в донском регионе бушует сильный ветер. Порывы достигают 20-22 метров в секунду. Неблагоприятная погода привела к сгону воды в устье Дона. На участке Аксай-Азов уровень воды находился на 18-62 сантиметра ниже неблагоприятных отметок.

В ближайшие сутки не прогнозируются неблагоприятные условия, несмотря на понижение уровня воды в Дону.
Фото: Ростов ру.
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