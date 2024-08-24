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В зоне СВО пропал 31-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал 31-летний боец из Ростовской области
Родные разыскивают 31-летнего бойца СВО из Ростовской области Андрея Потопахина. Последний контакт с мужчиной был зафиксирован 8 мая текущего года.

Андрей был призван в Вооруженные силы РФ через ростовский военкомат. Он проходил службу в воинской части № 40321, входящей в состав 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса. Его личный номер АВ-782805. В последнем разговоре с родственниками 8 мая Андрей сообщил о своем местонахождении вблизи поселка Белогоровка в ЛНР.

Отличительные черты Андрея: татуировка на левой стороне груди, над сердцем, а также надпись на арабском или латинском языке под левой рукой.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении военнослужащего, просьба связаться с военкоматом или правоохранительными органами.
Фото: Соцсети.
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