В зоне СВО пропал 31-летний боец из Ростовской области

Фото: Соцсети.

Родные разыскивают 31-летнего бойца СВО из Ростовской области Андрея Потопахина. Последний контакт с мужчиной был зафиксирован 8 мая текущего года.Андрей был призван в Вооруженные силы РФ через ростовский военкомат. Он проходил службу в воинской части № 40321, входящей в состав 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса. Его личный номер АВ-782805. В последнем разговоре с родственниками 8 мая Андрей сообщил о своем местонахождении вблизи поселка Белогоровка в ЛНР.Отличительные черты Андрея: татуировка на левой стороне груди, над сердцем, а также надпись на арабском или латинском языке под левой рукой.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении военнослужащего, просьба связаться с военкоматом или правоохранительными органами.