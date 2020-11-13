В стационарах Ростова находятся 670 человек с коронавирусом

В больницах Ростова-на-Дону находятся 670 человек с коронавирусом. Об этом сообщает городская администрация.По состоянию на 15 ноября в донской столице лечение получают 670 пациентов, из них 267 находятся в ЦГБ им. Семашко, 338 - городской больнице № 20 и 65 - в КДЦ «Здоровье».Напомним, властям пришлось развернуть дополнительные ковидные койки. На такие меры чиновники пошли после того, как в Ростовской области увеличилось число инфицированных. Ежедневно на Дону выявляют более 300 новых зараженных. Ростов до сих пор лидирует по количеству заболевших. В городе насчитывают 14 574 человека с COVID-19.