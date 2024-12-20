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В СИЗО на месяц оставили жителя Дона, подозреваемого в использовании рабского труда

В СИЗО на месяц оставили жителя Дона, подозреваемого в использовании рабского труда
Аксайский районный суд Ростовской области вынес решение о продлении срока содержания под стражей Раджу Л., подозреваемому в использовании рабского труда на ферме. Как минимум до 20 января 2025 года он будет находиться в следственном изоляторе.

Напомним, что 23 октября был задержан житель Азова. По версии следствия, мужчина в течение нескольких месяцев удерживал людей на своей ферме, забрав у них телефоны и документы. Пленники работали на полях рядом с хутором Слава Труда в Аксайском районе, не получая ничего, кроме еды. За непослушание их могли бить.

В отношении Раджа Л. возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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