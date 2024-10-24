Арестован подозреваемый в использовании рабского труда на ферме под Ростовом

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Аксайский районный суд арестовал мужчину, которого подозревают в использовании рабского труда. Раджу Л. отправили в СИЗО до 20 декабря включительно. Заседание прошло 24 октября.Азовчанина задержали сутками ранее. По версии следствия, он несколько месяцев насильно удерживал на ферме людей. Попавшие в плен бесплатно работали на полях рядом с хутором Слава Труда под Ростовом. За непослушание их якобы били, а также могли лишить еды.Следователи устанавливают количество людей, которые могли пострадать от действий подозреваемого.