Потерпевшие опознали в задержанном жителе Ростовской области рабовладельца

Фото: СУ СКР по РО

В Ростовской области в ходе очной ставки потерпевшие опознали мужчину, который подозревается в использовании рабского труда. Возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».Напомним, что в хуторе Слава Труда Аксайского района Ростовской области на протяжении нескольких месяцев порядка двух десятков человек находились в неволе. У них отобрали документы и телефоны, и они были вынуждены бесплатно работать на полях и собирать пастернак и лук. Взамен за этот адский труд они получали лишь еду. За непослушание их могли избивать.Во главе этой группы стоял мужчина, которого они называли «Раджой» или «Батей», хотя его настоящее имя — Виталий.Мужчину задержали 23 октября. Им оказался житель Азова. В ходе очных ставок потерпевший указал на него, как на человека, причастного к преступлению.- Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции дополнительно устанавливают лиц, которые могли пострадать от действий фигуранта, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.