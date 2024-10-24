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Потерпевшие опознали в задержанном жителе Ростовской области рабовладельца

Потерпевшие опознали в задержанном жителе Ростовской области рабовладельца
В Ростовской области в ходе очной ставки потерпевшие опознали мужчину, который подозревается в использовании рабского труда. Возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».

Напомним, что в хуторе Слава Труда Аксайского района Ростовской области на протяжении нескольких месяцев порядка двух десятков человек находились в неволе. У них отобрали документы и телефоны, и они были вынуждены бесплатно работать на полях и собирать пастернак и лук. Взамен за этот адский труд они получали лишь еду. За непослушание их могли избивать.

Во главе этой группы стоял мужчина, которого они называли «Раджой» или «Батей», хотя его настоящее имя — Виталий.

Мужчину задержали 23 октября. Им оказался житель Азова. В ходе очных ставок потерпевший указал на него, как на человека, причастного к преступлению.

- Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции дополнительно устанавливают лиц, которые могли пострадать от действий фигуранта, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: СУ СКР по РО
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