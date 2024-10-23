В Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в использовании рабского труда

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В Ростовской области 23 октября был задержан житель Азова, которого подозревают в использовании рабского труда. Несколько человек находились в плену в хуторе Слава Труда в течение нескольких месяцев.Напомним, что людей удерживали на ферме против их воли, забрав у них телефоны и документы. Люди вынуждены были бесплатно работать на полях, собирать лук и пастернак. В качестве оплаты за труд они получали еду. За непослушание их могли избивать. Возглавлял эту группу мужчина, которого они называли «Раджой» или «Батей», хотя на самом деле его звали Виталий.В СУ СКР по по Ростовской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.