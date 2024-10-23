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В Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в использовании рабского труда

В Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в использовании рабского труда
В Ростовской области 23 октября был задержан житель Азова, которого подозревают в использовании рабского труда. Несколько человек находились в плену в хуторе Слава Труда в течение нескольких месяцев.

Напомним, что людей удерживали на ферме против их воли, забрав у них телефоны и документы. Люди вынуждены были бесплатно работать на полях, собирать лук и пастернак. В качестве оплаты за труд они получали еду. За непослушание их могли избивать. Возглавлял эту группу мужчина, которого они называли «Раджой» или «Батей», хотя на самом деле его звали Виталий.

В СУ СКР по по Ростовской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.
Фото: Ростов ру
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