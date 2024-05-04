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В Ростовской области в школе открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО

В Ростовской области в школе открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО
В Ростовской области в школе открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО. Торжественное мероприятие прошло 26 апреля в хуторе Хмызове Дегтевского сельского поселения. Об этом сообщил портал «Наш Край».

Иван Балан и Станислав Решетняк погибли в зоне СВО во время выполнения боевых задач. Обоих бойцов посмертно наградили орденами Мужества.

На торжественный митинг собрались школьный коллектив, родственники, друзья, а также руководители районной и местной власти, военный комиссар и представители казачества.
Фото: «Наш Край».
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