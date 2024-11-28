В зоне СВО погиб 44-летний боец из Ростовской области

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Во время проведения СВО погиб 44-летний военнослужащий из Ростовской области. Вадим Гостев получил смертельное ранение 4 октября.Мужчина уроженец Ростовской области. Долгое время проживал в поселке Тарасовский. В сентябре 2017 года Вадим отправился на фронт. Служил боец неподалеку от Курахова в ДНР.Вадим всегда поддерживал связь с семьей. Он сообщал им когда и куда направляется на задание. Но вскоре боец перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Выяснилось, что Вадим погиб еще 4 октября. В тот день он получил смертельное осколочное ранение ног.Когда состоится прощание с Вадимом Гостевым пока неизвестно. Однако похоронить бойца должны на Алее Славы в Ростове-на-Дону. Также мужчину посмертно наградят орденом Мужества.На данный момент точная дата похорон Вадима Гостева еще не установлена. Однако его должны похоронить в Ростове на Алее Славы Посмертно он будет награжден орденом Мужества.