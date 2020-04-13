В Шахтах ухудшилось состояние пациентки с коронавирусом
Фото: Алексей Бойко
В Шахтах Ростовской области женщина, заразившаяся коронавирусом, почувствовала себя хуже. Стало вызывать опасения состояние 43-летней женщины, которая находилась на домашнем лечении вместе с супругом и сыном.
Как сообщает DonDay Шахты, 15 апреля у дончанка уменьшилось содержание кислорода в крови. Сейчас её готовят к переводу в бокс инфекционного отделения БСМП Шахт.
Напомним, женщина и её 47-летний супруг заразились коронавирусом на работе. У одного из сотрудников зарегистрировали болезнь, и после обследования COVID-19 подтвердили у двух его коллег. Помимо этого, подхватить инфекцию успел и их 20-летний сын.
Утром 14 апреля стало известно, что за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у ещё одного жителя Шахт. Всего в области зарегистрировано 104 случая инфицирования.