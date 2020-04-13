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В Шахтах ухудшилось состояние пациентки с коронавирусом

В Шахтах ухудшилось состояние пациентки с коронавирусом
Фото: Алексей Бойко
В Шахтах Ростовской области женщина, заразившаяся коронавирусом, почувствовала себя хуже. Стало вызывать опасения состояние 43-летней женщины, которая находилась на домашнем лечении вместе с супругом и сыном.

Как сообщает DonDay Шахты, 15 апреля у дончанка уменьшилось содержание кислорода в крови. Сейчас её готовят к переводу в бокс инфекционного отделения БСМП Шахт.

Напомним, женщина и её 47-летний супруг заразились коронавирусом на работе. У одного из сотрудников зарегистрировали болезнь, и после обследования COVID-19 подтвердили у двух его коллег. Помимо этого, подхватить инфекцию успел и их 20-летний сын.

Утром 14 апреля стало известно, что за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у ещё одного жителя Шахт. Всего в области зарегистрировано 104 случая инфицирования.

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