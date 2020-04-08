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В Ростовской области ухудшилось состояние ещё одного пациента с коронавирусом

В Ростовской области ухудшилось состояние ещё одного пациента с коронавирусом
Один из пациентов с коронавирусом в Ростовской области стал чувствовать себя хуже. Об этом сообщили 10 апреля в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области.

За сутки число пациентов с коронавирусом, состояние которых оценивается как среднетяжёлое, увеличилось. Сейчас таких людей двое, ещё один подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Самостоятельно не может дышать 28-летний житель донской столицы.

Всего в области зарегистрировано 29 случаев инфицирования. Выздоровели 19-летний парень и 29-летняя девушка. У них болезнь протекала легко. За последние сутки анализы подтвердились у пятерых: жителей Ростова-на-Дону, Аксая, Донецка, Матвеева Кургана и Зверево. Возраст пациентов различный. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное.

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