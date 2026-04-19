В Шахтах неизвестные расстреляли щенков из пневматического оружия. Из всей стаи чудом выжил лишь один щенок — он получил тяжёлые травмы.Директор реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк сообщила в социальных сетях, что волонтеры сейчас изо всех сил пытаются спасти подстреленного щенка.У единственного выжившего малыша серьезно пострадал глаз. Волонтеры отмечают, что есть надежда на сохранение зрения, но для этого необходима срочная операция. Помимо этого, щенку потребуются анализы, комплексное лечение и введение сыворотки.