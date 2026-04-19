В Шахтах неизвестные расстреляли щенков из пневматического оружия

В Шахтах неизвестные расстреляли щенков из пневматического оружия. Из всей стаи чудом выжил лишь один щенок — он получил тяжёлые травмы.

Директор реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк сообщила в социальных сетях, что волонтеры сейчас изо всех сил пытаются спасти подстреленного щенка.

У единственного выжившего малыша серьезно пострадал глаз. Волонтеры отмечают, что есть надежда на сохранение зрения, но для этого необходима срочная операция. Помимо этого, щенку потребуются анализы, комплексное лечение и введение сыворотки.
Фото: Ольга Мосиюк
