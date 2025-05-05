В Шахтах не смогли спасти щенка, которого достали из ямы с мазутом

Фото: Ольга Моисюк

В городе Шахты не удалось спасти щенка, извлеченного из мазутной ловушки. О трагическом случае рассказала Ольга Мосиюк, руководитель приюта для бездомных животных "Святобор", в беседе с порталом "К вашим услугам".Как сообщал ранее DonDay, 27 апреля в районе поселка Машзавод был найден щенок, возрастом около трех месяцев, угодивший в яму с мазутом. Щенка обнаружил неравнодушный гражданин, собиравший грибы. Мужчина сразу же вызволил животное и обратился за помощью в "Святобор".Все тело бедняги, включая глаза, нос и шерсть, было сильно испачкано мазутом. Ольга Мосиюк и волонтеры использовали 17 литров масла и три литра моющего средства для удаления загрязнений.К сожалению, пребывание в мазутной яме имело трагические последствия. Щенок получил тяжелые повреждения, пытаясь выбраться. У собаки произошло выпадение прямой кишки, а также интоксикация из-за попадания нефтепродуктов в организм. Мазут нанес серьезный урон кишечнику, что в итоге привело к смерти.