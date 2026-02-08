На Дону волонтеры борются за жизнь пса, пострадавшего в ДТП

Фото: Ольга Мосиюк

Пожилой пес из Шахт находится на грани жизни и смерти после того, как попал под колеса автомобиля. Животному диагностированы множественные тяжелые травмы, включая сложный перелом плеча, вывихи обоих тазобедренных суставов и закрытую черепно-мозговую травму. Единственная уцелевшая лапа – это все, что осталось от его прежней подвижности.Как сообщила 7 февраля директор реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк, первоначальные прогнозы ветеринаров были крайне пессимистичными. Слабое сердце, преклонный возраст и невыносимая боль, казалось, не оставляли шансов на спасение.Однако, благодаря самоотверженной работе медиков состояние пса удалось стабилизировать. «Я не могу усыпить того, кто так отчаянно хочет жить. Он борется», – пишет Ольга Мосиюк.Сейчас, когда состояние собаки стабилизировано, ветеринары готовят его к сложнейшей операции, которая даст ему шанс на выздоровление. Волонтеры реабилитационного центра «Святобор» и неравнодушные люди продолжают оказывать всяческую помощь животному, надеясь на его полное восстановление.