В Шахтах назначили нового руководителя отдела ГИБДД

Фото: DonDay - Шахты

В отделе ГИБДД города Шахты назначили нового руководителя. Им стал бывший заместитель командира взвода ДПС Андрей Иванов. Об этом 6 февраля сообщил DonDay - Шахты.Пост освободился после того, как в декабре 2021 года по собственному желанию уволился Денис Горохов. Он не проработал в ведомстве и года. Примечательно, что и его предшественник Данил Сологуб находился в должности лишь девять месяцев. Дольше всех руководил отделом Сергей Быкадоров. Он отработал пять лет и ушел на пенсию по выслуге лет.Старшего лейтенанта полиции Андрея Иванова назначили временно исполняющим обязанности руководителя еще в декабре. Теперь бывший заместитель командира взвода ДПС стал полноправным начальником ГИБДД по городу Шахты.