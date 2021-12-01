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Начальник отдела ГИБДД города Шахты ушел с должности

Начальник отдела ГИБДД города Шахты ушел с должности
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Шахты подал в отставку. Капитан полиции Денис Горохов уволился по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет лейтенант полиции Андрей Иванов, сообщил DonDay Шахты.

Денис Горохов проработал на этой должности почти год - с середины декабря 2020 года. Тогда он пришел на смену 41-летнему Данилу Сологубу. Последний также проработал на этом посту недолго - всего девять месяцев. А предыдущий руководитель, Сергей Быкадоров, возглавлял шахтинскую ГИБДД дольше всех - с 2015 по 2020 годы. Он ушел на пенсию по выслуге лет.

В органах внутренних дел РФ уволившийся Денис Горохов работал с 2003 года. Капитан полиции начинал свою карьеру с инспектора ДПС.
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Шахты.
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