В Шахтах назначили нового начальника ГИБДД. Денис Горохов возглавил ведомство 18 декабря, сменив на должности 41-летнего экс-руководителя Данила Сологуба. Предыдущий начальник, 47-летний Сергей Быкадоров, покинул пост в связи с выходом на пенсию в марте 2020 года.Капитан полиции Денис Горохов работает в органах внутренних дел РФ с марта 2003 года. Он начинал службу инспектором ДПС в отдельном взводе ДПС ГИБДД УВД города Шахты по донскому региону. В 2009 году стал инспектором ДПС специализированной роты, а в 2014-м - старшим инспектором взвода № 2 специализированного батальона ДПС ГИБДД по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения ГУ МВД по Ростовской области.В 2015 году Дениса Горохова назначили инспектором ДПС взвода № 1 в составе Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 в Каменске-Шахтинском. С 2016 года служил инспектором взвода № 2 спецбатальона, а в ноябре 2019-го стал инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД УМВД России по городу Шахты.В декабре 2020 года стал начальником отделения ГИБДД УМВД в Шахтах.Денис Горохов имеет высшее юридическое образование. Женат, воспитывает дочь-студентку и несовершеннолетнего сына.За свою карьеру шахтинец был награжден нагрудным знаком «За верность долгу», а также медалями «За доблесть в службе», «За службу на Северном Кавказе», «За отличие в службе» и знаком губернатора Ростовской области «За ратную службу».