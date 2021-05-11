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Пропавшего без вести ростовчанина нашли живым

Пропавшего без вести ростовчанина нашли живым
В Ростове нашли живым 55-летнего мужчину, пропавшего без вести. Андрей Кустков не выходил на связь несколько дней.

Последний раз мужчину видели 8 мая. Он вышел из дома, и с тех пор от него не было вестей. Вероятно, Андрей не собирался уходить надолго - он отправился на улицу в домашних тапочках. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

13 мая мужчину нашли живым. О том, где находился Андрей Кустков все это время и почему не давал о себе знать родственникам, неизвестно.

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