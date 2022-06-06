В Шахтах два человека пострадали в ДТП с участием 17-летнего водителя
В Шахтах произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Авария произошла 7 июня в переулке Путиловском, 18.
По предварительным данным, в районе дома №18 мужчина за рулем «ВАЗ-2114» не уступил дорогу «Фольксваген Пассат», за рулем которого сидел 17-летний парень без прав на управление. В результате аварийной ситуации автомобили столкнулись, после чего отлетели на несколько метров друг от друга.
- В результате аварии пострадали 51-летний водитель ВАЗа и его пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - С различными травмами их доставили в городскую больницу.