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Парень и девочка-подросток пострадали при ДТП в Шахтах

Парень и девочка-подросток пострадали при ДТП в Шахтах
Два человека получили травмы в результате ДТП в Шахтах Ростовской области. Происшествие случилось 5 мая около 15:30 в переулке Минском.

В районе дома № 20 столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего парня и «Лада Приора», которой управлял 23-летний водитель. От удара «четырнадцатую» отбросило в сторону, и она врезалась в стену дома.

- В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 16-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Они были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают.

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