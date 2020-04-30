Парень и девочка-подросток пострадали при ДТП в Шахтах
Два человека получили травмы в результате ДТП в Шахтах Ростовской области. Происшествие случилось 5 мая около 15:30 в переулке Минском.
В районе дома № 20 столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего парня и «Лада Приора», которой управлял 23-летний водитель. От удара «четырнадцатую» отбросило в сторону, и она врезалась в стену дома.
- В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 16-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Они были доставлены в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливают.