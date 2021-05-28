В Шахтах три человека пострадали в ДТП с участием «Лады»

В Шахтах в результате ДТП пострадали три человека. ЧП произошло 1 июня около 6 часов утра на проспекте Ленинского Комсомола.В районе дома №62 пожилой водитель за рулем «Рено» не уступил дорогу «Ладе Приора». В результате 28-летний водитель отечественного авто на большой скорости врезался в иномарку, вытолкнув «Рено» на пешеходные ограждения. К счастью, никто из прохожих не пострадал.У «Лады» изрядно помялся бампер, капот и передние крылья. «Рено» повезло меньше. У авто сильно ударена как водительская, так и задняя пассажирская дверь, а также сильно повреждён корпус.По данным УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП оба водителя и 61-летняя пассажирка автомобиля «Рено Каптюр» получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.