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В Шахтах 63-летнему мужчине удалили редкую опухоль предсердия

В Шахтах 63-летнему мужчине удалили редкую опухоль предсердия
В Шахтах Ростовской области 63-летнему мужчине удалили опухоль предсердия. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 14 ноября.

Местный житель обратился в медучреждение к кардиологу с жалобами на сильную утомляемость и одышку. По результатам УЗИ сердца было принято решение отправить мужчину на консультацию в РОКБ. С помощью МРТ специалисты исключили у пациента рак, а коронарография выявила серьезный риск инфаркта из-за ишемической болезни сердца.

Опытные врачи смогли удалить опухоль и провести аортокоронарное шунтирование. К счастью, операция прошла успешно, однако в дальнейшем пациент должен выполнять рекомендации медиков.
Фото: Rostov.ru
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