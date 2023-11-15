В Шахтах 63-летнему мужчине удалили редкую опухоль предсердия

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В Шахтах Ростовской области 63-летнему мужчине удалили опухоль предсердия. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 14 ноября.Местный житель обратился в медучреждение к кардиологу с жалобами на сильную утомляемость и одышку. По результатам УЗИ сердца было принято решение отправить мужчину на консультацию в РОКБ. С помощью МРТ специалисты исключили у пациента рак, а коронарография выявила серьезный риск инфаркта из-за ишемической болезни сердца.Опытные врачи смогли удалить опухоль и провести аортокоронарное шунтирование. К счастью, операция прошла успешно, однако в дальнейшем пациент должен выполнять рекомендации медиков.