В Новочеркасске ветеринары удалили морской свинке гиганскую опухоль

В Новочеркасске ветеринары удалили опухоль морской свинке. Об этом 5 ноября рассказали врачи ветеринарной клиники «Хомячок».Маленького питомца по кличке Масяня владельцы принесли на приём к врачу с жалобами на внезапно образовавшуюся шишку между задними лапами животного. Из-за быстрого развития и больших размеров новообразования врачи поставили предварительный диагноз «паховая грыжа». Специалисты назначили операцию на 3 ноября.В процессе выяснилось, что новообразование - не грыжа, а опухоль молочных желез с обширным кровоизлиянием. Примечательно, что она вобрала в себя 50-60 мл крови, для человека это эквивалентно потере 4 литров. При весе свинки 1,1 килограмма опухоль достигла 5 сантиметров в диаметре.- Операция прошла успешно, новообразование удалили. Уже примерно через час Масяня проснулась и с большим аппетитом съела все, что ей дали. Сегодня пациент чувствует себя хорошо. После осмотра, инъекций обезболивающих, противовоспалительных препаратов и антибиотиков малыша отправили домой поправляться, - рассказали врачи ветеринарной клиники.