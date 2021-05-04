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В Сальске шквалистый ветер повалил несколько деревьев

В Сальске шквалистый ветер повалил несколько деревьев
На фото: поваленное дерево на улице Юннатов.

В Сальске из-за непогоды упали несколько деревьев. ЧП случились днем 11 мая.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото происшествий. На снимках видно, как большие деревья разбросаны посреди дорог. В частности, ветер повалил деревья на улицах Фрунзе, Юннатов и Кутузова.


На фото: поваленное дерево на улице Фрунзе.

К счастью, в момент их падения рядом не было ни автомобилистов, ни пешеходов. Во время ЧП никто не пострадал.

Падающие деревья — одна из больших проблем Ростовской области. Каждый раз, когда на регион обрушиваются ливень или шквалистый ветер, в муниципалитетах начинают валиться стволы деревьев. Зачастую они падают на припаркованные машины. Автовладельцам приходится добиваться через суд возмещения ущерба на ремонт.


На фото: аналогичная ситуация на улице Кутузова.

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