В Сальске шквалистый ветер повалил несколько деревьев

В Сальске из-за непогоды упали несколько деревьев. ЧП случились днем 11 мая.Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото происшествий. На снимках видно, как большие деревья разбросаны посреди дорог. В частности, ветер повалил деревья на улицах Фрунзе, Юннатов и Кутузова.К счастью, в момент их падения рядом не было ни автомобилистов, ни пешеходов. Во время ЧП никто не пострадал.Падающие деревья — одна из больших проблем Ростовской области. Каждый раз, когда на регион обрушиваются ливень или шквалистый ветер, в муниципалитетах начинают валиться стволы деревьев. Зачастую они падают на припаркованные машины. Автовладельцам приходится добиваться через суд возмещения ущерба на ремонт.