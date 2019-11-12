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Ураганный ветер повалил деревья в Ростове

Ураганный ветер повалил деревья в Ростове
Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону. Два случая произошли утром и днём 14 ноября.

Сначала на Таганрогской, возле детского сада № 283, упал клён. Он рухнул на припаркованные автомобили и повредил четыре машины. Больше всего досталось «Хёндай Акцент» - ствол буквально сплющил иномарку, смяв ей крышу и выбив стёкла. Также при падении порвались линии электропередачи.

Чуть позже подобный случай произошёл на улице Мечникова. Ствол сломался и упал на машину. Багажник легковушки оказался повреждён. К счастью, в обоих случаях ни один человек не пострадал.

Падающие деревья — одна из больших проблем Ростова. Каждый раз, когда на город обрушиваются ливень или шквалистый ветер, в донской столице начинают валиться стволы.

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