Ураганный ветер повалил деревья в Ростове



Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону. Два случая произошли утром и днём 14 ноября.



Сначала на Таганрогской, возле детского сада № 283, упал клён. Он рухнул на припаркованные автомобили и повредил четыре машины. Больше всего досталось «Хёндай Акцент» - ствол буквально сплющил иномарку, смяв ей крышу и выбив стёкла. Также при падении порвались линии электропередачи.



Чуть позже подобный случай произошёл на улице Мечникова. Ствол сломался и упал на машину. Багажник легковушки оказался повреждён. К счастью, в обоих случаях ни один человек не пострадал.



Падающие деревья — одна из больших проблем Ростова. Каждый раз, когда на город обрушиваются ливень или шквалистый ветер, в донской столице начинают валиться стволы.