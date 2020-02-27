Ураганный ветер повалил несколько деревьев в Ростове



Ураганный ветер повалил несколько деревьев за день в Ростове-на-Дону. Об инцидентах 28 февраля сообщили очевидцы.



Первое ЧП случилось на площади Свободы, рядом с молодежным театром. Здесь порывы ветра практически с корнем выдернули дерево и повалили его на автомобиль.



Еще одна авария произошла на проспекте Стачки, около дома №231Б. Куски дерева упали на машину марки «Лада. Но обошлось без механических повреждений.



Похожее происшествие случилось на улице Таганрогской, рядом с офисом компании «Победа». Огромное дерево перегородило один из проходов дома. В момент падения рядом, к счастью, никого не было. Этот случай не первый за день на улице Таганрогской. Днем 28 февраля ветер повалил дерево возле Нефтяного переулка. На месте происшествия образовалась большая пробка.



