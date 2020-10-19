В Ростовской области нашли останки советских и немецких солдат

На Дону поисковики нашли останки шести советских и двух немецких солдат. Обнаружили отдавших жизнь бойцов 17 и 18 октября в одиночных окопах на территории прорыва немецких укреплений в Куйбышевском районе Ростовской области. Об этом рассказал DonDay.ru Андрей Кудряков, руководитель и основатель регионального поискового объединения «Миус-фронт».Вместе с погибшими бойцами обнаружили фрагменты униформы, оружия, вещь-мешков. В связи с этим можно предположить, что солдаты были в составе штурмовых групп и танкового десанта, которые прорывали Миус-фронт в 1941-1943 годах.Сейчас все вещи проходят лабораторный анализ, который позволит установить фамилии погибших бойцов. После этого останки будут захоронены на аллее Памяти народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Останки немецких солдат по международному соглашению отправлены для захоронения на немецкое кладбище в Краснодарский край.Напомним, с 14 октября во всех районах региона на линии Миус-фронта идут поисковые работы. В частности, только на территории Куйбышевского района были найдены более десяти бойцов Великой Отечественной войны.