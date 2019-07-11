Жетоны, каски и обёртки от шоколада: на Дону поисковики нашли останки немецких пулемётчиков и их личные вещи



Останки солдат вермахта обнаружили при поисковых работах в Ростовской области. Кроме этого, экспедиция участников объединения «Миус-фронт» принесла им несколько интересных находок.



В ходе исследования линии прорыва на Миус-фронте специалисты обнаружили останки советских бойцов, кости лошадей, обломки подков, стремян, шашек. Руководитель поискового объединения Андрей Кудряков рассказал, что, скорее всего, здесь полегли кавалеристы Пятого гвардейского Донского корпуса. В 1943 году, пытаясь прорвать оборону врага, они наткнулись на минное поле.



Также в земле обнаружены останки моряка тихоокеанского флота – на прорыв линии Миус-фронта бросали все возможные силы. Андрей Юрьевич добавил, что для поисковых работ на дне реки они будут привлекать аквалангистов.



В немецких окопах обнаружили части пулемётов МГ-13 и МГ-15. Интересной находкой стало оружие времён Первой мировой войны – фашистам не хватало вооружения, поэтому в боях 1943 года они использовали всё, что могло стрелять. Там же лежали части чешских пулемётов, немецкие каски и личные жетоны солдат. Благодаря им можно будет установить имя и воинское звание погибших. Вскоре останки передадут в Германию.



Не менее знаковыми находками стали предметы быта солдат вермахта. Сидя в окопах, они употребляли спиртное, ели мясные консервы, французские сыры и даже бельгийский шоколад. Бутылки и обёртки от продуктов так и лежали на поле боя до наших дней.



Интересные находки, сделанные на линии Миус-фронта, отправят в музей на Самбекских высотах. Останки советских бойцов перезахоронят с воинскими почестями.