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В Сальске перезахоронили останки людей, расстрелянных в годы ВОВ

В Сальске перезахоронили останки людей, расстрелянных в годы ВОВ
В Сальске перезахоронили останки расстрелянных в годы ВОВ людей. О торжественной церемонии стало известно 7 августа.

Останки жителей Ростовской области, погибших на территории кирпичного завода, погребли у памятника «Жертвам фашизма».

Некоторые останки перезахоронили в братской могиле в 1942 году. Прошло уже 79 лет, однако свидетельства зверских убийств продолжают находить.

По информации ФСБ России по Ростовской области, во время оккупации Сальска (с 31 июля 1942-го по 21 января 1943 года) нацисты расстреляли более трех тысяч человек. В числе найденных 60 останков принадлежат женщинам.

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