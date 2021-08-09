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В Сальске нашли останки жестоко убитой беременной девушки

В Сальске нашли останки жестоко убитой беременной девушки
В Сальске поисковики обнаружили останки беременной девушки, которую убили штыком во время ВОВ. Будущей матери не было и 20 лет. Рядом с ней нашли детей, растерзанных гитлеровскими палачами. О страшных находках на территории бывшего кирпичного завода рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудрякова.

По словам специалиста, ежедневно фашисты убивали сотни людей. Чтобы экономить боеприпасы, некоторых из них забивали прикладами и кололи штыками.

– Она в ужасе обхватила голову руками, чтобы не видеть, как ее убивают. Рядом с ней лежат растерзанные малыши, – рассказывает Андрей Кудряков. - Они пытались спрятаться от смерти, но гитлеровские палачи добили их ударами штыков. Не стали тратить пули, а может, патроны закончились.

Поисковики продолжат работу в Сальске до поздней осени - пока позволит погода. Экспедиция в составе трехсот человек раскапывает траншеи глубиной шесть-семь метров. Специалисты намерены найти все расстрельные ямы.

По данным из архивов, во время оккупации Сальска (с 31 июля 1942-го по 21 января 1943 года) нацисты расстреляли более трех с половиной тысяч человек.

Каждую неделю поисковики поднимают из-под земли останки десятков мирных граждан. Среди убитых – много детей. Первые 60 жертв 7 августа захоронили возле монумента «Жертвам фашизма», установленного у проходной кирпичного завода еще в 1947 году.

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