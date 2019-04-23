Останки юного солдата с запасом патронов нашли поисковики в Ростовской области



Поисковики нашли в Ростовской области останки молодого солдата. Как 24 апреля сообщили в объединении «Миус-фронт», парню было около 17 лет, когда он погиб.



Товарищи бойца находились рядом с пулемётом. Он нёс им патроны, когда наступил на мину и подорвался. Солдат не дошёл каких-то несколько метров до точки назначения.



Специалисты не нашли рядом с парнем ни документов, ни каких-либо опознавательных деталей. К сожалению, его личность установить не удастся.



Останки героя перезахоронят вместе с товарищами по оружию накануне Дня Победы.