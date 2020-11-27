В Сальске на содержание остановок потратят 1,3 миллиона рублей

В Сальске более миллиона рублей потратят на содержание остановок. Соответствующий документ появился 1 декабря на сайте госзакупок.Администрация Сальского городского поселения ищет подрядчика, который в течение года обеспечивал бы содержание остановок. Исполнительная сторона в период с 1 января по 31 декабря 2021 года должна следить за чистотой площадок, урн, лавочек и стен.Также подрядчик обязан контролировать своевременную прополку и расчистку снега на территории вокруг остановочного пункта. В обязанности возможного исполнителя входят окраска урн и остановок. В список обслуживаемых точек вошли 125 остановок. Услуги обойдутся местному бюджету в 1,3 миллиона рублей.Заявки желающих участников принимаются до 9 декабря. Аукцион пройдет 11 декабря в электронной форме.