Экологи выясняют причину появления маслянистых пятен в реке Темерник
Специалисты Минприроды региона начали проверку после публикаций о маслянистых пятнах в реке Темерник. Розлив неизвестного вещества в водоеме зафиксировали местные жители 11 апреля.
Экологи выехали на место и зафиксировали нарушение. Сейчас идет административное расследование, чтобы определить источник загрязнения, а также найти его собственника.
Ростовчане активно обсуждают эту тему в социальных сетях и надеются, что эти пятна не нанесут вред биоресурсам.