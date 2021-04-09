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Экологи выясняют причину появления маслянистых пятен в реке Темерник

Экологи выясняют причину появления маслянистых пятен в реке Темерник
Специалисты Минприроды региона начали проверку после публикаций о маслянистых пятнах в реке Темерник. Розлив неизвестного вещества в водоеме зафиксировали местные жители 11 апреля.

Экологи выехали на место и зафиксировали нарушение. Сейчас идет административное расследование, чтобы определить источник загрязнения, а также найти его собственника.

Ростовчане активно обсуждают эту тему в социальных сетях и надеются, что эти пятна не нанесут вред биоресурсам.

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