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Большое маслянистое пятно обнаружили на реке Дон

Большое маслянистое пятно обнаружили на реке Дон
В Ленинском районе на реке Дон обнаружили большую маслянистую субстанцию. Пятно появилось в районе пересечения улицы Береговой и проспекта Сиверса 5 февраля.

Сообщение от очевидца поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Горожанин, в 100 метрах от реки Дон и Темерника, увидел мутное пятно длиною один метр. Как оказалось, жидкость стекала с канализационных труб.

Специалисты из поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС прибыли на место, чтобы провести замер на наличие опасных веществ в воздухе. Выяснилось, что угроза загрязнения водоема отсутствует и предельно допустимая концентрация не нарушена.

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