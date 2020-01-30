Большое маслянистое пятно обнаружили на реке Дон



В Ленинском районе на реке Дон обнаружили большую маслянистую субстанцию. Пятно появилось в районе пересечения улицы Береговой и проспекта Сиверса 5 февраля.



Сообщение от очевидца поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Горожанин, в 100 метрах от реки Дон и Темерника, увидел мутное пятно длиною один метр. Как оказалось, жидкость стекала с канализационных труб.



Специалисты из поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС прибыли на место, чтобы провести замер на наличие опасных веществ в воздухе. Выяснилось, что угроза загрязнения водоема отсутствует и предельно допустимая концентрация не нарушена.