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В Ростовской области выловили труп из реки

В Ростовской области выловили труп из реки
Из реки Средний Егорлык в Сальске Ростовской области вытащили труп мужчины. Тело в воде обнаружили 3 июня.

Мёртвого 56-летнего Юрия К. нашли прохожие. По словам очевидцев, он запутался в сетях. Причиной смерти специалисты назвали утопление в воде. На трупе не были обнаружены следы насильственной смерти.

- По факту обнаружения тела проводится проверка, - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, скорой помощи и следственно-оперативная группа.

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