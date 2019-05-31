В Ростовской области выловили труп из реки



Из реки Средний Егорлык в Сальске Ростовской области вытащили труп мужчины. Тело в воде обнаружили 3 июня.



Мёртвого 56-летнего Юрия К. нашли прохожие. По словам очевидцев, он запутался в сетях. Причиной смерти специалисты назвали утопление в воде. На трупе не были обнаружены следы насильственной смерти.



- По факту обнаружения тела проводится проверка, - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



На месте происшествия работали сотрудники полиции, скорой помощи и следственно-оперативная группа.