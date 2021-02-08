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В Ростве разыскивают пожилую женщину, нуждающуюся в медпомощи

В Ростве разыскивают пожилую женщину, нуждающуюся в медпомощи
В Ростове без вести пропала 88-летняя женщина. Последний раз Татьяну Могилевцеву видели 10 февраля.

Женщина ушла из дома на улице Лелюшенко в неизвестном направлении. Родные сразу забили тревогу: бабушка нуждается в медпомощи. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Рост Татьяны составляет 156 сантиметров. У пропавшей худощавое телосложение, голубые глаза и седые волосы ниже плеч, собранные в косу. В день исчезновения была одета в платье фиолетового цвета с темными пятнами, домашние коричневые тапочки с белой окантовкой и черный платок. С собой взяла желтый пакет с двумя книгами.

Если вам известно что-либо о местонахождении Татьяны Могилевцевой, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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