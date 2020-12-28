В Ростовской области без вести пропала 30-летняя женщина

В Ростовской области разыскивают пропавшую 30-летнюю женщину. Светлана Березнякова ушла из дома в селе Поливянка Песчанокопского района 25 декабря. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.Родственники женщины, узнав об исчезновении, забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.У Светланы голубые глаза, черные волосы и худощавое телосложение. Рост пропавшей составляет 170 сантиметров.Последний раз ее видели в черно-красном платье, черном полушубке и такого же цвета сапогах.Если у вас есть какая-либо информации о местонахождении Светланы Березняковой, сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.