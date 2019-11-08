Волонтёры подключились к поиску пропавшего в Волгодонске молодого человека



В Ростовской области к поискам пропавшего без вести молодого человека подключились волонтёры. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 12 ноября.



Добровольцы распространяют ориентировки с фотографией и приметами 33-летнего Руслана Кипкеева. Ранее о пропаже жителя Волгодонска сообщали в полиции. 23 октября он ушёл из дома и больше не вернулся.



Напомним, на вид пропавшему 30-35 лет. Рост мужчины около 165-175 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмные короткие волосы, тёмно-карие глаза. Среди особых примет - татуировка в виде двух ромбов на груди с левой стороны.



В день пропажи волгодончанин был одет в тёмно-серую куртку с зелёными вставками, синие джинсы. На ногах у мужчины были чёрные кроссовки с белой окантовкой.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Руслан Кипкеев, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 947-00-01, 8-999-471-03-43, 8-800-700-54-52 или 02.